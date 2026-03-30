UBM erzielt 3,9 Mio. Euro Gewinn vor Steuern

UBM Development kehrt in die Gewinnzone zurück und richtet den Fokus strategisch neu aus. Mit einer Pipeline von rund 2.000 Wohnungen und einem klaren Schwerpunkt auf bezahlbares Wohnen positioniert sich das Unternehmen für die kommenden Jahre. Gleichzeitig bleibt das Premiumsegment mit Holz-Hybrid-Projekten ein wichtiger Bestandteil der Strategie.

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Die UBM Development AG („UBM“) schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn vor Steuern (3,9 Mio. Euro) ab und übererfüllt damit ihr ursprüngliches Versprechen. So konnte der Gewinn im vierten Quartal den Verlust des ersten Quartals überkompensieren. Haupttreiber war der weiterhin starke Einzelverkauf von Wohnungen, der im Vergleich zum bereits starken Jahr 2024 nochmals um 12 Prozent gesteigert werden konnte. Insgesamt wurden im Jahr 2025 452 Wohnungen verkauft und der Umsatz um 31,1 Prozent erhöht. „Die Assetklasse Wohnen hat die Krise hinter sich gelassen. Haupttreiber sind ein rückläufiges Angebot, steigende Preise und eine ungebrochen hohe Nachfrage. Wer wartet, gewinnt nicht“, so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.



Mit rund 2.000 Wohneinheiten in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Tschechien ist die UBM im weiterhin dynamischen Wohnungsmarkt gut positioniert. Im Zuge eines Portfolio-Rebalancings werden Mittel freigesetzt und in „Bezahlbares Wohnen“ umgeschichtet. In diesem Segment besteht bereits heute ein erheblicher, bislang unzureichend gedeckter Nachfragedruck, der weiter zunehmen wird. Durch Standardisierung, Vorfertigung und Modularisierung sollen die Baukosten deutlich reduziert werden. Voraussetzung für die Bezahlbarkeit sind aber auch wesentlich reduzierte Genehmigungszeiten und eine erhebliche Vereinfachung der überbordenden Vorschriften. Künftig verfolgt die UBM eine Zwei-Produkt-Strategie („Bezahlbar“ und „Premium“). Im Premium-Segment bleibt der Fokus auf Holz-Hybrid-Bauweise in urbanen Lagen. Im Segment „Bezahlbares Wohnen“ setzt die UBM auf Technologieoffenheit, eine nachfrageorientierte geografische Ausrichtung über A-Städte hinaus sowie die Erhöhung ihres Pipeline-Volumens.



Zum Jahresende verfügt die UBM über liquide Mittel in Höhe von 117,7 Mio. Euro. Die erfolgreiche Platzierung des vierten Green Bonds im Oktober 2025 brachte zusätzliches Kapital und diente zugleich der Glättung des Rückzahlungsprofils. Als verlässlicher Emittent wird die UBM im Mai die ausstehenden 73 Mio. Euro der Sustainability-Linked Anleihe 2021 planmäßig zurückzahlen. Zudem ist vorgesehen, das Hybridkapital 2021 mit dem Step-up am 18. Juni zurückzuführen und durch Genussrechtskapital zu ersetzen. Die Nettoverschuldung konnte zum Jahresende um 3,4 Prozent auf 527,6 Mio. Euro reduziert werden (2024: 545,9 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 1.092,3 Mio. Euro und einem Eigenkapital von 350,2 Mio. Euro ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,1 Prozent (2024: 29,1 Prozent). Diese liegt wieder innerhalb der angestrebten Bandbreite von 30 bis 35 Prozent. Der Personalstand wurde in den letzten vier Krisenjahren um über 40 Prozent auf 211 Mitarbeitende zum Jahresende 2025 reduziert und wird auch im Jahr 2026 weiter sinken. Aufsichtsrat und Vorstand sind gemeinsam zu der Empfehlung gelangt, dass die Ausschüttung einer Dividende in der aktuellen wirtschaftlichen Situation noch nicht geboten ist. Der Entfall der Dividende wird der Hauptversammlung als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Branchenentwicklung sowie aus Solidarität gegenüber allen anderen Stakeholdern der UBM vorgeschlagen. So wird es abermals auch keine Boni geben.



Für 2026 geht die UBM von positiven Effekten der Marktbereinigung aus. Die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten führen zu einer Flucht in Sachwerte, während der Nachfrageüberhang im Wohnen die Verkaufsdynamik und Preisentwicklung unterstützt. 2026 wird außerdem bestimmt von der Cash-Freisetzung und der Umschichtung von Mitteln und Ressourcen in „Bezahlbares Wohnen“. Besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf einem vorausschauenden Cash-Management, um die Liquiditätssituation jederzeit stabil zu halten. Aufgrund der anhaltenden Volatilität und schwer vorhersehbaren Marktentwicklung ist eine konkretere Guidance für das Geschäftsjahr 2026 allerdings aktuell nicht möglich.