UBM ernennt Peter Schaller zum Technikvorstand

Peter Schaller

© Michael Schaffer-Warga

UBM Development wird ihren Vorstand um Peter Schaller ergänzen. Er folgt auf Martin Löcker, der seinen Posten zum 30. Juni vorzeitig niedergelegt hatte [wir berichteten]. Gleichzeitig plant der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung alle anderen Vorstandsverträge frühzeitig zu verlängern.

Peter Schaller wird zum 01. November 2023 für fünf Jahre ins Amt bestellt und den Bereich Technik, inklusive den Bereichen Timber Construction, Green Building und Quality Management, verantworten. Gleichzeitig will der Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung die vorzeitige Verlängerung mit den Vorständen Thomas G. Winkler (CEO), Martina Maly-Gärtner (COO) und Patric Thate (CFO) für weitere fünf Jahre beschließen. Ihre Funktionsperiode wäre erst 2026 zur Verlängerung angestanden.



„Damit sorgen wir für die notwendige Stabilität im obersten Führungsgremium der UBM, um die aktuell turbulente Phase am Immobilienmarkt optimal zu bewältigen und die Weichen für die Zukunft zu stellen“, kommentiert Karl-Heinz Strauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die Personalien.



Trotz der aktuell schwierigen Situation am Immobilienmarkt startet die UBM in Österreich und Deutschland die Umsetzung einer Reihe von Großprojekten, wie das LeopoldQuartier oder die Timber Factory. Das LeopoldQuartier in Wien wird Europas erstes Stadtquartier in Holzbauweise [wir berichteten]. Die Timber Factory wird Münchens erster Gewerbe Campus in Holzbauweise [wir berichteten]. „Ich bin froh, dass durch Peter Schaller schnell die technische Kompetenz im Vorstandsbereich nachbesetzt werden konnte und so keine Lücke entsteht“, kommentiert Thomas G. Winkler.



Peter Schaller studierte Wirtschaftsingenieurwesen für Bauwesen an der TU Graz, ist ein ausgewiesener Bauexperte und leitete zuletzt die Niederlassung der Porr in Graz. Nach Stationen in Polen, Tschechien, Slowenien und Deutschland war Peter Schaller seit 2007 in leitenden Positionen für die Porr in der Steiermark tätig. Er ist Mitglied der Industriellenvereinigung Steiermark, Vorstand des Wirtschaftsforums der Führungskräfte und Vizepräsident des SK Sturm Graz.