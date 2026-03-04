UBM entscheidet Architekturwettbewerb für Molenkopf Nord im Mainzer Zollhafen

Die UBM Development Deutschland hat den Architekturwettbewerb für das Baufeld „Molenkopf Nord“ im Mainzer Zollhafen entschieden. Das hochbauliche Konkurrenzverfahren wurde Ende vergangenen Jahres abgeschlossen. In der ersten Phase nahmen neun international renommierte Architekturbüros teil; zwei Büros wurden anschließend zur Überarbeitung ihrer Entwürfe eingeladen. Als Sieger ging das Münchner Büro Bogevischs Buero hervor, den zweiten Platz belegte Love Architecture and Urbanism aus Graz.

