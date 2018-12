UBM Development kauft Entwicklungsgrundstück in Frankfurt

Die UBM Development hat in der Colmarer Straße im Frankfurter Stadtteil Niederrad ein nahezu 5.500 m² großes Grundstück erworben. Geplant ist darauf ein Büro- und Verwaltungsgebäude mit insgesamt rund 18.000 m² Bruttogrundfläche zu errichten. Das gestalterische Konzept für das Projekt sieht eine Bebauung mit sieben Obergeschossen und einem Untergeschoss vor. Die modernen und attraktiven Dienstleistungsflächen werden für den freien Vermietungsmarkt entwickelt. Der Baubeginn ist im Laufe des Jahres 2020 vorgesehen.

.

Von dem Multi-Tenant-Officegebäude werden circa 15.000 m² gewerblich genutzt, überwiegend als zeitgemäße und sehr flächenwirtschaftliche Büro- und Dienstleistungsflächen. Weitere 3.000 m² entfallen auf Parkflächen. Der Innenhof wird ähnlich einem Campus attraktiv gestaltet und wird für die Nutzer angenehme Aufenthaltsqualitäten bieten.



„Unser neues Projekt in Frankfurt fügt sich hervorragend ein in unseren Track Record von Hotels, Büro- und Wohngebäuden. In Frankfurt sind wir bislang mit zwei Hotelprojekten und zwei Wohnprojekten vertreten und freuen uns, zukünftig an diesem wichtigen deutschen Standort noch stärker sichtbar zu sein“, sagt Christian Berger, Geschäftsführer UBM Development Deutschland GmbH und er ergänzt: „Büroflächen erfreuen sich auch in Frankfurt einer weiterhin wachsenden Nachfrage. Gemeinsam mit unseren kompetenten Partnern setzen wir wie gewohnt alles daran, den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer in allen Belangen vollumfänglich gerecht zu werden.“



Seine Lage in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A5 mit der sehr guten Individualverkehrsanbindung macht das Projekt laut des Projektentwicklers zu einem idealen Bürostandort in bester Blicklage. In rund 10 Auto-Minuten gelangt man sowohl in die Frankfurter Innenstadt oder auch staufrei zum internationalen Flughafen Frankfurt. Der Stadtteil Niederrad ist mit dem gleichnamigen S-Bahnhof sehr gut an das ÖPNV-Netz des Rhein-Main Verkehrsverbundes angeschlossen. Der Baubeginn für das Projekt ist im Laufe des Jahres 2020 geplant. Erste Mieter werden ihre Räumlichkeiten voraussichtlich schon in 2022 beziehen können.