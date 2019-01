UBM Development erwirbt 3 Hektar-Entwicklungsareal in München

UBM Development sichert sich ein Projekt in München: Im Rahmen eines off-market Deals wurde ein Entwicklungsgrundstück mit 28.000 m² an der Baubergerstraße in Moosach erworben, das aktuell noch von einer Spedition genutzt wird. Es soll ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnungen und Büros entstehen. Für die nächsten drei Jahre verfügt der Projektentwickler bereits über eine prall gefüllte Entwicklungspipeline von 1,8 Mrd. Euro. „Dieses Projekt ist eine Investition in unsere langfristige Ertragskraft“, so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development. „In München wird damit das größte UBM-Projekt in Deutschland entstehen“, ergänzt Winkler.

.

Speziell in der Asset-Klasse Wohnen ist die Nachfrage nach Neuentwicklungen in den deutschen Top-Städten wesentlich größer als das Angebot. Auch mittelfristig ist nicht von einer Änderung der starke Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in München, auszugehen. Dr. Bertold Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development Deutschland GmbH, erklärt zum Ankauf des Grundstücks: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der geplanten Projektentwicklung ein stimmiges Gebäudeensemble mit maßgeschneiderten Nutzungen schaffen und so zur weiteren Aufwertung des Stadtteils Moosach beitragen werden. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und den politischen Gremien werden wir alles daran setzen, unsere Planung so zügig wie möglich zu realisieren.“



Für die Konzeptionsphase kalkuliert UBM drei bis vier Jahre. In diesem Zeitrahmen sollen die städtebauliche Entwicklung, die Erlangung eines Aufstellungsbeschlusses und in weiterer Folge die Durchführung eines B-Planverfahrens erfolgen. Am Ende soll ein gemischt genutztes Quartier mit Wohn- und Büronutzung samt des vorgesehenen geförderten Wohnungsbaus entstehen. Bei der Planung wird insbesondere Wert auf qualitative Frei- und Grünflächen gelegt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



In der Umgebung des Standorts hat es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Immobilienentwicklungen gegeben, die das Umfeld positiv prägen, z.B. die Moosacher Meile (ehemaliges Meiller-Grundstück), das gegenüberliegende ehemalige BayWa-Grundstück sowie die Entwicklungen rund um den Moosacher Bahnhof. Das Areal besitzt eine gute Anbindung an das Fernstraßennetz sowie an den öffentlichen Nahverkehr mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus. Eine vielfältige Infrastruktur mit Einkaufszentrum ist fußläufig in 7–10 Minuten erreichbar.