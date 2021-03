UBM Development erhält grünes Licht für Thule 48

UBM hält die Baugenehmigung für sein jüngstes Wohnprojekt in der Bundeshauptstadt in der Hand. Das Stadthaus Thule 48 entsteht neben dem inzwischen fertiggestellten „immergrün“-Neubauensemble in der Thulestraße, dass der Projektentwickler erst kürzlich an Quantum veräußert hat [wir berichteten].

.