UBM Development veräußert zwei von sechs geplanten Wohnhäusern in Berlin-Pankow

Visualisierung des Wohnbauprojekts in der Thulestraße

© Zanderroth Architekten

Am Rande der Berliner Innenstadt, unmittelbar nördlich des Ortsteils Prenzlauer Berg, entwickelt UBM Development Deutschland in einem Joint Venture mit einem Family Office sechs Punkthäuser sowie ein Apartmenthaus mit ingesamt 500 Wohneinheiten. Zwei der Häuser haben bereits einen Käufer gefunden, der die Objekte schlüsselfertig erwirbt.

Bereits zum Baustart des Projekts „Immergrün“ in der Thulestraße im Berliner Bezirk Pankow hat die UBM Development Deutschland GmbH, vormals Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH, zwei der sechs geplanten Punkthäuser für 48,8 Mio. Euro veräußert. Die 132 Wohnungen und 56 Stellplätze wurden von einem institutionellen Investor erworben. Die Strategis AG war als Vermittler tätig. Die rechtliche Beratung für den Verkäufer war Heuking Kühn Lüer Wojtek beratend tätig.



Die Häuser werden von der UBM Development Deutschland gemeinsam mit einem Family Office als Joint-Venture-Partner entwickelt. Der Standort an der Thulestraße grenzt nördlich an den Ortsteil Prenzlauer Berg. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt nunmehr vor. Der Bau hat im Mai 2018 begonnen, die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für das 1. Quartal 2021 geplant.



Auf der Liegenschaft entstehen auf einer Bruttogrundfläche von ca. 58.873 m² insgesamt rund 500 Wohnungen mit moderner Fassadenoptik. Verschiedene Wohnkonzepte mit Einheiten von ca. 45 m² bis ca. 125 m² und 1–4 Zimmern werden realisiert.



Auf dem größeren Grundstück an der Thulestraße/Ecke Talstraße sind 396 Wohnungen und 221 Tiefgaragen-Stellplätze geplant. An der Thulestraße/Neumannstraße wird ein Apartmenthaus mit ungefähr 100 1-Zimmer-Wohnungen entstehen.



Die hellen geräumigen Wohnungen haben großzügige Fensteröffnungen und Deckenhöhen von 2,65 m. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse, die Erdgeschosse über Terassen. Zu den Wohnungen im 6. Stock gehören Dachterrassen.



Das Wohngebiet ist fußläufig an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In der Umgebung befinden sich Schulen und Infrastruktur für den täglichen Bedarf, ebenso Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen.



„Das Kaufinteresse bestätigt uns in unserer Einschätzung, dass sorgfältig ausgesuchte innerstädtische Randlagen zu gefragten Wohnstandorten werden können. Fußläufig zum Ortsteil Prenzlauer Berg gelegen, bietet dieses Projekt eine grüne und ruhige Umgebung und ist doch unmittelbar mit der Innenstadt verbunden“, erklärt Christian Berger, Geschäftsführer der UBM Development Deutschland GmbH.



Als Generalunternehmer für die Realisierung des Wohnensembles wurde die PORR Deutschland GmbH (Zentralniederlassung Berlin) beauftragt. Den Vertrieb der Wohnungen übernimmt die Strategis AG.