UBM Development akquiriert Hotelprojekt in Prag

UBM Development akquiriert ein weiteres Hotelprojekt in Prag. Mitten im historischen Stadtzentrum auf der Senovažne nam. 976 wird ein 5 Sterne-Luxushotel mit ca. 175 Zimmern entstehen. Es handelt sich hierbei bereits um das fünfte neu akquirierte Hotelprojekt im laufenden Jahr. „Mit diesem Luxushotel in Prag machen wir das Dutzend voll. Aktuell befinden sich zwölf Hotelprojekte in unserer Pipeline – ein absoluter Rekordwert“, so Martin Löcker, Chief Operating Officer von UBM Development. 40% aller Investitionen von UBM fließen in den Hotelbereich. Denn Hotel ist aktuell die am stärksten wachsende Assetklasse.

Der Standort des neuen Hotelprojekts ist außergewöhnlich: Es handelt sich um ein freistehendes historisches Ensemble, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet wurde und aus dem tschechischen übersetzt den Namen „Sugar Palace“ trägt. Das denkmalgeschützte Gebäude prägt durch seine ansprechende Fassade das Prager Stadtbild. Fußläufig können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt erreicht werden, die Verkehrsanbindung ist ausgezeichnet.



Der Erwerb der Liegenschaft erfolgte Ende August. Das Gebäude wurde ursprünglich als Bürogebäude genutzt. Es existiert eine Baubewilligung für ein Hotelprojekt. Der Baustart wird voraussichtlich bereits im Herbst 2019 erfolgen. Die Fertigstellung des Hotelprojekts ist für Ende 2021 geplant.