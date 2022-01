UBM Deutschland bestellt Daniel Pfister zum dritten Geschäftsführer

Daniel Pfister

© Allen Richard Tobis

Die UBM Development Deutschland GmbH hat Daniel Pfister (45) zum 1. Januar 2022 zum Geschäftsführer ernannt. Der bisherige kaufmännische Leiter und Prokurist ergänzt somit als drittes Mitglied die Geschäftsführung um Andreas Thamm (Vorsitzender) und Werner Huber.

.

„Mit Daniel Pfister haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten, der das Wachstum der UBM in Deutschland optimal begleiten und damit die Geschäftsführung wesentlich stärken wird“, zeigt sich Patric Thate, CFO der UBM Development AG, zufrieden.



Vor seiner Tätigkeit bei der UBM war Pfister in leitenden Funktionen bei Wohnbau-Gesellschaften in Deutschland sowie zuvor bei der Generali Versicherung, MAN und MEAG tätig. Der diplomierte Betriebswirt und Bankkaufmann hat an der HfWU in Nürtingen studiert und ist zertifizierter Finanzanalyst (CEFA) sowie zertifizierter Investment- (CIIA) und Kredit-Analyst (CCrA).