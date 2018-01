Ualid Färber verstärkt die Landlord Representation von CBRE am Standort Frankfurt

Ualid Färber

CBRE hat zum 1. Januar das Team im Bereich Landlord Representation weiter verstärkt. Ualid Färber (37) wird als Associate Director vom Standort Frankfurt aus operativ und strategisch das wachsende Team um Mirko Czybik ergänzen. Landlord Representation bietet Investoren, Eigentümern und Asset Managern professionelle Dienstleistungen unter anderem rund um das Thema Vermietungsmanagement für gewerbliche Immobilien.

Ebenso können einzelne Leistungsbausteine des Asset Managements für Kunden durch erfahrene Spezialisten zukünftig in den fünf wichtigsten Kernmärkten Deutschlands (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) abgebildet werden. Ualid Färber verfügt über umfangreiche Erfahrung im Asset- und Fondsmanagement sowie im gewerblichen Vermietungsgeschäft. Er war unter anderem sieben Jahre bei Deka Immobilien in einer Senior- Position als Asset- und zuletzt Fondsmanager erfolgreich mit komplexen Aufgaben und umfangreicher Verantwortung betraut. Weitere Stationen in seiner Karriere waren DTZ Zadelhoff Tie Leung, IFM Asset Management und zuletzt Apleona GVA Argoneo. Er verfügt über umfangreiche Kenntnis der Anforderungen auf Kundenseite. In der Vergangenheit war Färber zudem deutschlandweit aktiv und ist mit den einzelnen Kernmärkten sehr vertraut.



„Mit Ualid Färber haben wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Asset- und Fondsmanagement mit einem hervorragenden Track Record gewinnen können, der auch das Vermietungsgeschäft umfassend beherrscht. Er wird eine Schlüsselfunktion bei der strategischen Entwicklung des Bereiches Landlord Representation in Deutschland übernehmen und operativ eine bedeutende Rolle spielen. Insbesondere für institutionelle Kunden wird er als Key Account fungieren", sagt Mirko Czybik, Head of Landlord Representation bei CBRE in Deutschland.