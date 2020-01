TWT bezieht neues Headquarter im Zentrum

Nachdem sich Cube Real Estate die TWT Zentrale in der Corneliusstraße im Dezember gesichert und seine Refurbishment-Pläbe für den Standort bekanntgegeben hat , hat nun die Digitalagentur TWT ihren Umzug ins Zentrum vollzogen. TWT verlegt das Headquarter in die Adlerstraße 74, ein Gebäude von Art-Invest Real Estate. “Ein entscheidendes Kriterium für den Umzug war vor allem die Bürofläche von 3.500 m². Denn mehr Arbeitsplätze ermöglichen uns langfristiges Wachstum. Zudem spiegelt sich unsere Vielfalt und Kreativität in den modern designten Räumlichkeiten wieder” so Marco Solá , Geschäftsführer der TWT Digital Group. Die neue Immobilie befindet sich zentrumsnah und verfügt über gute Verkehrsanbindungen.

[Cube kauft Ex-Werber-Büroimmobilie in Düsseldorfs City]Das komplett neu gestaltete Office überzeugt mit hohem Agentur-Faktor: modulare Konferenzräume lassen sich verstärkt als Veranstaltungs- und Eventfläche für Kunden und Mitarbeiter nutzen. Telefon- und Videoboxen wie auch Informal Meetingräume bieten optimale Bedingungen für Besprechungen. Ein Relaxraum, Sitzkissen und Kickertische sorgen hingegen für eine kreative Auszeit. “Dass sich unsere Mitarbeiter wohl fühlen und gern zur Arbeit kommen ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir freuen uns daher besonders über ergonomische Schreibtische, die das Arbeiten im Stehen ermöglichen. Aber auch über größere Fitness- und Kursräume sowie eine Klimaanlage”, erklärt Alexandra Nagel, Director Human Resources bei TWT.