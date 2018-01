TWK-Elektronik mietet neue Flächen in Düsseldorf

Im Herbst 2018 wechselt die TWK-Elektronik GmbH ihren Standort in Düsseldorf. Die neue Fläche befindet sich am Konrad-Adenauer-Platz 11 am Hauptbahnhof und umfasst knapp 780 m². Vermieter des Objekts ist die Württembergische Lebensversicherung AG. Während Savills den Mieter im Rahmen eines Exklusivmandats beriet, unterstützte Imovo die Württembergische Lebensversicherung AG bei der Vermittlung im Rahmen eines Leadmaklerauftrags.

.

„Insbesondere die zentralen Lagen Düsseldorfs sind angesichts der Flächenknappheit und der steigenden Mieten sehr begehrt“, so Sebastian Renke, Associate und Teamleader Office Agency bei Savills in der Rheinmetropole.