Turner & Townsend mietet 650 m² in der Neuen Balan in München

Die Neue Balan im Münchner Stadtteil Ramersdorf ist bereits vor der Fertigstellung fast vollständig vermietet. Aktuell hat das Bauberatungsunternehmen Turner & Townsend einen Mietvertrag über eine 650 m² große Bürofläche gezeichnet. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer modernen Büroeinheit im unmittelbaren Umfeld des bisherigen Bürostandortes in der St.-Martin-Straße 76 in München. Eigentümerin der Immobilie „Neue Balan“ in der Balanstraße 73 ist die Allgemeine Südboden Grundbesitz AG. Erfolgreich beraten wurde Turner & Townsend durch Knight Frank, das beim langfristigen Mietvertrag vermittelnd tätig war. Bis zum Einzug im ersten Quartal 2018 werden noch Ein- und Umbauten getätigt.

