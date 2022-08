Turbinenwerk Mannheim: Aurelis realisiert ersten Neubau

Während der erste Spatenstich für das kürzlich genehmigte Leuchtturmprojekt „Lilienthal“ [wir berichteten] auf dem Areal des Turbinenwerks Mannheim noch etwas auf sich warten lassen wird, schickt Aurelis mit dem symbolischen Spatenstich für das Quartiersparkhaus seinen ersten Neubau auf dem Gelände in die Realisierung.

.