Turbinenwerk in Mannheim – städtebaulicher Rahmenplan findet viel Zustimmung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) der Stadt Mannheim hat einen weiteren Meilenstein gesetzt zur Entwicklung des Turbinenwerks, dem ehemaligen GE-Gelände in Käfertal: Er stimmte mit großer Mehrheit dem städtebaulichen Rahmenplan zu, den die Flächeneigentümerin Aurelis Real Estate zur Diskussion vorgelegt hatte.

.