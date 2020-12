TUM Campus Weihenstephan setzt weiter auf Caverion

Die Technische Universität München (TUM) verlängert mit Caverion den Vertrag für das Technische Gebäudemanagement am Campus Weihenstephan in Freising. Dieser umfasst die Gewerke Elektro, Kälte, Lüftung und Gebäudeautomation. Der Auftragswert wird nicht offengelegt.

.

Der TUM Campus in Weihenstephan beherbergt unter anderem das Internationale Getränkewissenschaftliche Zentrum sowie das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften. Der Labor- und Forschungsbetrieb findet auf 15.000 m² Bruttogeschossfläche statt. Derzeit sind rund 3.760 Studierende eingeschrieben.



Da am Campus Spitzenforschung betrieben wird, sind die Anforderungen an die Technik im Hintergrund hoch und durchaus komplex. Wir brauchen einen verlässlichen Partner, der für einen reibungslosen Betrieb sorgt“, so Robert Tafertshofer vom Gebäudemanagement Campus Weihenstephan der TUM School of Life Sciences.