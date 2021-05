Tui verkauft 670 Mio. schweres Portfolio an Familie Riu

Tui schafft Basis für Profitabilität und neues Wachstum nach der Pandemie: mehr Hotelmanagement statt Immobilieneigentum. Familie Riu übernimmt Tui-Minderheitsanteile an einem Immobilienportfolio mit 21 21 Riu-Hotels. Die Pläne dafür stammen noch aus Vor-Corona-Zeiten.

Die Tui schärft ihren Fokus in der langjährigen Partnerschaft mit Riu: Die Zusammenarbeit wird zukünftig noch klarer auf Marke, Hotelmanagement und Vertrieb ausgerichtet. Im Zuge dieser Fokussierung übernimmt die Familie Riu die Tui-Minderheitsanteile an einem bisher gemeinsamen gehaltenen Immobilienportfolio mit 19 bestehenden und zwei im Bau befindlichen Objekten. Kern der langjährigen strategischen Hotelpartnerschaft von Riu und Tui ist weiterhin das 50:50-Joint Venture mit weltweit 100 Hotels und Resorts. In dieser gemeinsamen Gesellschaft liegen auch zukünftig Management und Vertrieb aller Riu Hotels und Resorts weltweit - auch für die 21 Immobilien, die künftig vollständig in den Besitz der Familie Riu gehen.



Die TUI stärkt damit das Kerngeschäft mit Urlaubserlebnissen, dabei allerdings künftig weniger Kapital in Grundstücken und eigenen Immobilien binden. Diese sogenannte „Asset Right“-Strategie hatte der Konzern im Dezember 2019 bereits vor Corona eingeleitet. Ziel ist die Entkoppelung des Wachstums bei Hotels und Kreuzfahrt-Schiffen von Investitionen. Die schon im Frühjahr 2020 vereinbarte Einbringung von Hapag-Lloyd Cruises in das Tui-Joint Venture Tui Cruises war ein erster erfolgreicher Schritt zur Umsetzung der Strategie. Mit der nun vereinbarten Immobilien-Transaktion setzt die Tui ihre Strategie auch im ergebnisstarken Hotel-Segment weiter um und hebt stille Reserven in der Konzernbilanz.



Der Aufsichtsrat hat der Immobilientransaktion heute bereits zugestimmt. Sie hat ein Gesamtvolumen von 670 Millionen Euro - damit konnte für das Portfolio mit 19 Immobilien und zwei im Bau befindlichen Objekten eine ausgesprochen attraktive Bewertung vereinbart werden. Der Erlös soll für den Abbau der Corona-Schulden des Konzerns genutzt werden.