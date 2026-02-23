TUI Deutschland mietet 125 m² in Bremen-Vegesack

Die TUI Deutschland GmbH hat in der Reeder-Bischoff-Straße 62 in Bremen-Vegesack eine rund 125 m² große Ladenfläche angemietet. Mit der Anmietung verlegt TUI Deutschland ihren bisherigen Standort von der Reeder-Bischoff-Straße 49 innerhalb der Altstadt in unmittelbare Nähe zum Botschafter-Duckwitz-Platz. Die neue Fläche umfasst rund 125 m² und wird als Reisebüro genutzt. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson. Das Maklerunternehmen Robert C. Spies Immobilien im Bremer Norden begleitete die Anmietung.

.