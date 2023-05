TÜV Süd feiert Richtfest für Konzernzentrale im Westend

Nur knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung feierte TÜV Süd am Donnerstag Richtfest bei der Erweiterung der Konzernzentrale im Münchner Westend. Mit dem zukunftsfähigen Neubau setzt das weltweit tätige Unternehmen auf moderne Büroflächen und schafft Raum für rund 600 Arbeitsplätze.

