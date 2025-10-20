TÜV Süd Advimo übernimmt Property Management für Adina Hamburg

Mit dem Adina Hotel in der Hamburger Speicherstadt übernimmt TÜV Süd Advimo erneut das Management einer hochwertigen innerstädtischen Hotelimmobilie.

Das Hotel liegt mitten im Zentrum Hamburgs, in der Nähe von Hauptbahnhof, Rathaus und Binnenalster sowie in fußläufiger Entfernung zu den wichtigsten Einkaufsstraßen. Es wurde 2017 eröffnet und verfügt über 202 Zimmer, die mit kleinen Küchen ausgestattet sind. Zum Hotel gehören außerdem ein Restaurant, ein Konferenzbereich und ein Spa mit Pool, Fitnessbereich und Sauna.



„Mit unserem Leistungsspektrum stehen wir für Immobilienkompetenz aus einer Hand“, sagt Johann Ruopp, Gebietsleiter Nord (Bereich Asset & Property Management) von TÜV Süd Advimo. „Das bestätigt auch die regelmäßige Beauftragung durch unsere langjährigen Kunden.“