TÜV Süd Advimo erhält weiteres PM-Mandat von Real I.S.

Leobogen

Wie vor einigen Tagen angekündigt, übernimmt die TÜV Süd Advimo GmbH jetzt das Property Management für weitere Immobilien ihres neu gewonnenen Kunden Real I.S.: Die Fondsgesellschaft hat für den von ihr gemanagten Individualfonds 1 das Property Management der in 2015 erworbenen Büroimmobilie Riedwiesenstraße 1 in Leonberg übernommen. Die Liegenschaft ist voll vermietet und umfasst eine Bürofläche von 5.900 m². Das Mandat beinhaltet das kaufmännische und das technische Property Management. Das Objekt wird vom Standort Stuttgart der TÜV-Tochter betreut. Zu dem zu Jahresbeginn erhaltenen Mandat gehören insgesamt fünf Immobilien.

.