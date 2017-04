TÜV Süd Advimo gewinnt neue Mandate von Real I.S. und P&P

Marktplatz 5

Die TÜV Süd Advimo GmbH hat von ihren beiden Bestandskunden Real I.S. und der P&P Gruppe jeweils zum 01. April zwei neue Mandate erhalten.

Für einen von der Real I.S. Investment GmbH gemanagten Fonds hat die die TÜV-Tochter das Property Management der Immobilie am Marktplatz 5 - auch bekannt als Haufler Haus - in Stuttgart übernommen. Die Liegenschaft in zentraler Lage beinhaltet Einzelhandels- und Büroflächen mit insgesamt 1.361 m². Das Mandat umfasst das kaufmännische und das technische Property Management. Das Objekt, in dem ab Anfang Juni die Buchhandlung Osiander etwas verspätet auf rund 700 m² (4 Etagen) ihre Filiale eröffnen wird [Stuttgart: Neueröffnung der Osiander Filiale im Haufler-Haus später als geplant], wird vom Advimo Standort Stuttgart betreut. Dies ist bereits das zweite Mandat in diesem Jahr in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Im Januar hatte Advimo von dem Fondsmanager das Mandat für den Milaneo-Bestand erhalten und kündigte die Übernahme weiterer Mandate von Real I.S. an [TÜV Süd Advimo übernimmt Milaneo-Bestand von Real I.S.].



Für die P&P Gruppe hat die TÜV-Tochter ein neues Mandat für ein Büro- und Geschäftshaus in der Äußeren Sulzbacher Straße in Nürnberg mit einer Mietfläche von ca. 3.200 m² und 47 Stellplätzen übernommen, dass der Projektentwickler Ende letzten Jahres erworben hatte [P&P kauft in München und Nürnberg ein]. Das Mandat umfasst das kaufmännische und das technische Property Management sowie Beratungsleistungen zur Weiterentwicklung der Liegenschaft. Das Objekt wird vom Standort Nürnberg aus betreut.