Die TÜV Nord Bildung gGmbH hat in der Revierstraße 3-21 in Dortmund-Kirchlinde eine 2.800 m² große Office-Immobilie gemietet. Die Fläche wird von dem Bildungsinstitut zukünftig zu Schulungszwecken sowie als Büro eingesetzt. „Der neue Standort an der Revierstraße ist ideal, da bisher ein Großteil des Unternehmens auf der anderen Straßenseite ansässig

[…]