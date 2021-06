Türkischer Supermarkt eröffnet in der “Residenz am Zwinger“

Aydin Aslan, Betreiber eines Lebensmittel-Supermarktes im Dresdener Stadtteil Neustadt, suchte im Rahmen der Expansion für die Eröffnung eines zweiten Standorts geeignete Flächen. Aengevelt vermittelt dazu einen langfristigen Mietvertragsabschluss (10 Jahre) über rd. 825 m² Einzelhandelsfläche in dem neu errichteten Wohn- und Geschäftshaus “Residenz am Zwinger“.

Vermieter der Liegenschaft in der Ostra-Allee 13 in der Wilsdruffer Vorstadt vis-à-vis zum Zwinger mit 190 möblierten Apartments, rd. 1.100 m² Gewerbefläche sowie einem Clubrestaurant auf dem Dach ist der Projektentwickler CTR Group, der das Gebäude 2016 fertiggestellt hat. Mietbeginn ist nach Abschluss des mieterspezifischen Ausbaus im Herbst 2021.



„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren insbesondere der frequenzstarke, sehr gut an den ÖPNV angebundene Standort in einem gefragten Wohnquartier, der zusätzlich von dem direkt gegenüber liegenden Touristen-Magneten Zwinger profitiert, und die modernen Einzelhandelsflächen mit ihrer breiten Schaufensterfront und damit hohen Sichtbarkeit. Für das Quartier und die Bewohner der Liegenschaft wiederum stellt der Supermarkt eine exzellente Erweiterung des Nahversorgungsangebots im unmittelbaren Umfeld dar", so Kathrin Domine von Aengevelt Dresden.