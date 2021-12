Ein Gastronom mit Sitz in Bergneustadt hat in der Knapper Straße 19 in Lüdenscheid ca. 139 m² top gelegenes Ladenlokal gemietet. Die Eröffnung eines türkischen Imbisses ist nach erfolgtem Umbau für den 15. Dezember 2021 geplant. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Lüdenscheid war beratend und vermittelnd tätig.

