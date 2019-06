TTL kündigt Transaktionsplattform mit Rockstone an

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant nach Vollzug des Verkaufs der GEG-Beteiligung an die DIC Asset [DIC Asset kauft GEG für 225 Mio. Euro] die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro pro Aktie. Ein entsprechender Beschluss soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. September 2019 den Aktionären zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Auszahlung dieser Dividende wird unmittelbar danach erfolgen. Darüber hinaus hält die Gesellschaft an ihrer Dividendenprognose von 0,20 - 0,25 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 (Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung im Frühjahr 2020) fest. Zudem kündigte das Unternehmen an, das es mit der Rockstone Real Estate Gruppe eine Vereinbarung zur Errichtung einer Transaktionsplattform unterzeichnet habe. Ersten Marktinformationen zufolge sind Investitionen in Value-Add-Bestandsgebäude sowie in Beteiligungs- oder Mezzanine-Kapital von Projekten geplant.

