TSO verkauft Self-Storage in Florida für 17,5 Mio. US-Dollar

TSO hat ein innovatives Self-Storage-Projekt in Cape Coral, Florida, für 17,5 Mio. US-Dollar an ein Family Office veräußert. Für die Investoren ergibt sich ein Multiple von 1,4x nach rund vier Jahren. Die Immobilie wird weiterhin von CubeSmart betrieben.

.

Mit dem attraktiven Gebäudekonzept des Self-Storages setzt TSO in den USA erneut Maßstäbe. Die Immobilie umfasst eine Mietfläche von 9.380 m² auf drei Etagen, ist mit mehreren Aufzügen und modernsten Sicherheitsstandards ausgestattet. Nahezu alle Lagereinheiten sind energieeffizient klimatisiert, was einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt. Die farbenfrohe Architektur fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und hebt sich gleichzeitig von klassischen Self-Storages ab. Für den Betrieb setzt TSO von Beginn an auf CubeSmart, einen der führenden Self-Storage-Betreiber in den USA – CubeSmart wird die Immobilie auch nach dem Verkauf weiterführen.



Das Projekt wurde auf einem Grundstück in einer der gefragtesten Regionen Floridas realisiert. TSO konnte die Fläche erfolgreich erschließen und das Bauvorhaben trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zügig umsetzen. Die Fertigstellung erfolgte Ende Juni 2023. Bereits während der Bauphase gingen erste Kaufangebote ein – ein deutliches Zeichen für die Attraktivität des Standorts und der Projektqualität.



„Der Verkauf dieses Self-Storages ist ein besonderer Erfolg für TSO. Beachtlich ist insbesondere, dass das Projekt während der Pandemiezeit gestartet und nun erfolgreich realisiert wurde. Es hat damit trotz aller wirtschaftlichen Verwerfungen, insbesondere erheblicher Zinssteigerungen und Beeinträchtigungen der Transaktionsmärkte, ein beeindruckendes Ergebnis eingebracht. Entscheidend waren dabei die richtige Standortwahl, ein innovatives und attraktives Betriebskonzept sowie unsere lokalen Partnerschaften, die unseren Anlegern am Zielmarkt zentrale Vorteile bei Bau, Finanzierung und Vermarktung ermöglicht haben. Das alles sind die Eckpfeiler unserer erfolgreichen Immobilienstrategie“, sagt Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager von TSO.