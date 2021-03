TSO schüttet 7,5 Millionen US-Dollar an seine Anleger aus

TSO tätigt Ausschüttungen in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar an seine Anleger. „Dank der aktuellen guten Entwicklungen in den USA besteht Grund zur Zuversicht für eine baldige Erholung der Lage und damit die Möglichkeit zur weiteren positiven Entwicklung unseres Portfolios“, sagt A. Boyd Simpson, Präsident von TSO.

.

The Simpson Organization (TSO) verkaufte Objekte aus drei Beteiligungen. Dank der vorsichtigen und konservativen Geschäftsplanung der vergangenen Monate kann der TSO-DNL Fund III in diesem Quartal Ausschüttungen in Höhe von 2 Prozent leisten. Beim TSO RE Opportunity beläuft sich die Ausschüttung auf 1 Prozent, beim TSO-DNL Active Property und beim TSO-DNL Active Property II auf 0,75 Prozent. Der TSO-DNL Fund IV bereitet den Verkauf seiner letzten Objekte vor und verschiebt für die dafür notwendigen Mieterausbauten die Quartalsausschüttung. Der TSO Active Property III befindet sich derzeit noch in der Platzierungs- und Erwerbsphase. Bisher wurden vier Objekte angebunden, weitere Objekte befinden sich derzeit im Ankauf. Sobald die Einnahmen aus den bereits angebundenen und den zu erwerbenden Gewerbeimmobilien für die in Höhe von knapp 90 Millionen US-Dollar beteiligten Anleger Ausschüttungen erlauben, wird die Beteiligung diese vornehmen. Der TSO-DNL Fund II konnte im Jahr 2020 erfolgreich aufgelöst werden.



Für das wirtschaftliche Umfeld in den USA erwartet TSO ein deutlich schnelleres Wachstum ab Jahresmitte, sinkende Arbeitslosen- und rapide steigende Impfzahlen. Unter der Regierung Biden erkennt man nicht nur bei der Verteilung der Impfstoffe einen Fokus auf Taten, Prinzipien und Politik, was von den Bürgern der Vereinigten Staaten ebenfalls sehr positiv aufgenommen wird. Das jüngst beschlossene US-Konjunkturprogramm liefert zusätzlich einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung der amerikanischen Wirtschaft von den Folgen der Pandemie.