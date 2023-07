TSO schließt Active Property III Ende Juli

TSO wird die Platzierung des Active Property III am 31. Juli 2023 beenden. Seit Dezember letzten Jahres hat TSO mehr als 60 Millionen US-Dollar Anlegerkapital eingeworben. Für das Unternehmen stellt dies den größten Vertriebserfolg seit dem Markteintritt in Deutschland im Jahre 2006 dar. Dank einer soliden Eigenkapitalbasis, die durch die positive Platzierungsdynamik geschaffen wurde, sowie langjähriger, intensiver Beziehungen zu bonitätsstarken Finanzpartnern wie Banken und Versicherungen kann TSO nicht nur Marktchancen erschließen, sondern sich darüber hinaus nachhaltig gegen Zinsanstiege absichern.

.

„Dank unserer langjährigen treuen Vertriebspartner verlief die Platzierung des Eigenkapitals für den Active Property III trotz makroökonomischer Herausforderungen erfolgreich. Aufgrund der durchgängig verfügbaren Liquidität konnten wir attraktive Finanzierungskonditionen sichern und so Immobilien an hervorragenden Standorten zu sehr günstigen Kaufpreisen erwerben. Damit haben wir die Basis für ein erfolgreiches Investment geschaffen", kommentiert Christian Kunz, Sales & Marketing Manager bei TSO. Bis Ende Juli 2023 steht das Angebot Anlegern zur Zeichnung von Anteilen noch zur Verfügung, sofern das Kontingent ausreicht.



Das Unternehmen hat bei der Auswahl der Immobilien für den Active Property III die Chancen am US-Immobilienmarkt konsequent genutzt und damit die hohen Ansprüche der Anleger an einen laufenden Cashflow und ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis erfüllt. Die Expertise von TSO liegt in der Identifizierung von unterbewerteten Immobilen, deren Erwerb unter Wiederherstellungskosten sowie im aktiven Management hin zur Wertsteigerung. Bei den Immobilien im Active Property III wurden bereits Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen und die durchschnittliche Auslastung auf über 80 % gesteigert. Aufgrund der guten Entwicklung des Portfolios wurden bereits ca. 25 Millionen US-Dollar an die Anleger ausgeschüttet. Die entspricht 8 % pro Jahr auf die jeweils gezeichnete Einlage.



Das Portfolio des Active Property III ist sowohl geographisch als auch über seine Anlageobjekte breit diversifiziert. Unter den 13 Objekten befinden sich Büro-, Self-Storage-, Retail- und Mixed-Use-Immobilien in sechs Bundesstaaten im Südosten der USA, nämlich Georgia, Florida, North Carolina, South Carolina, Kentucky und Alabama. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Active Property-Reihe ist bereits geplant. Für erfahrene und semi-professionelle Anleger bietet TSO attraktive Beteiligungsmöglichkeiten ab einer Mindestkapitaleinlage von 250.000 US-Dollar.