Tschammler und Wittkop steigen beim Finanzierer BNS ein

Die beiden langjährigen Immobilienprofis steigen als neue geschäftsführende Gesellschafter beim Finanzierer BNS Real Estate ein. Mit der Erweiterung des Führungsteams wird das Unternehmen in Mount Real Estate umfirmiert. Während das Kerngeschäft unverändert bleibt, will das Unternehmen künftig im Bereich institutionelle Investmentvehikel deutlich wachsen.

.

Aus der BNS Real Estate Capital GmbH wird die Mount Real Estate Capital Partners GmbH. Zu den BNS-Gründungsgesellschaftern Dr. Gisbert Beckers und Roger Neumann treten Timo Tschammler und Christoph Wittkop als geschäftsführende Gesellschafter hinzu. Das Führungsteam wird komplettiert durch Detlef Thomßen, der im April 2020 von der Hamburg Commercial Bank zur BNS wechselte. Der langjährige Partner Klaus Schröder (59) wird entsprechend seiner Lebensplanung aus dem aktiven Geschäft ausscheiden, so das Unternehmen.



Tschammler und Wittkop halten zusammen mit Dr. Gisbert Beckers und Roger Neumann jeweils 25 Prozent der Anteile der neu gegründeten Mount Real Estate Capital Partners. Der ehemalige CEO von JLL in Deutschland Timo Tschammler, bleibt weiterhin Geschäftsführer seiner TwainTowers GmbH. Christoph Wittkop, der bis Ende 2020 das Deutschlandgeschäft von Barings Real Estate verantwortete, wird zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO der Sonar Real Estate GmbH seine Expertise und sein Netzwerk aktiv in die Mount einbringen.



Das BNS-Team geht vollständig auf die Mout über. Die Aufstellung als Team mit unterschiedlichen Talenten und Schwerpunkten ist ein großer Wettbewerbsvorteil, betont Timo Tschammler: „Wir haben ein Dream Team für Projektentwickler und Investoren zusammengestellt mit Erfahrungen in den Bereichen Banking, Asset- und Investmentmanagement sowie Beratung. Damit können wir unseren Geschäftspartnern umfassend zur Seite stehen. Aktuell prüft das Unternehmen laut Tschammler bereits Projektbeteiligungen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro.



Mit dem Eintritt von Wittkop und Tschammler beginnt eine neue Wachstumsphase des Unternehmens. Das Kerngeschäft wird fortgeführt, aber auch erweitert und institutionalisiert. Kooperationen mit institutionellen Investoren werden intensiviert. Roger Neumann: „Mit den neuen Gesellschaftern kommen für unsere Kunden und Partner spezifische Erfahrungswerte und Synergien aus relevanten immobilienwirtschaftlichen Disziplinen hinzu. Dies wird uns vor allem im Bereich der neuen institutionellen Investmentvehikel voranbringen.“