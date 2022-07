TSC kauft Wohnportfolio im Ruhrgebiet

TSC Real Estate hat für einen Luxemburger Fonds ein Wohnportfolio in NRW mit 27 Liegenschaften von einem lokalen Family Office erworben. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die betreffenden Immobilien befinden sich in Dortmund, Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen, Herne und Remscheid und verfügen zusammen über circa 14.000 m² Wohnfläche.

.

„Die in guten Mikrolagen gelegenen Liegenschaften sind größtenteils in einem guten technischen Zustand, was sich u. a. in einer Leerstandsquote von unter 1 % widerspiegelt. Die vertraglich vereinbarten Durchschnittsmieten liegen überwiegend unter aktuellem Marktniveau. Zusätzlich haben wir bei etwa einem Viertel der Liegenschaften damit begonnen, Wertsteigerungsmöglichkeiten wie z. B. Dachgeschoßausbauten oder energetische Sanierungen zu prüfen oder bereits umzusetzen. Bei einigen Objekten ist zudem eine Privatisierungsstrategie denkbar“, so Maximilian Woiczikowsky, Team Lead Investment Management / Senior Investment Manager bei TSC Real Estate.



„Nach den Ankäufen in Nord- und Ostdeutschland konnten wir die geographische Diversifizierung des bereits vorhandenen Portfolios mit diesem Ankauf weiter vorantreiben. Die Wertsteigerungspotenziale, die dieses Portfolio bietet, werden wir mit unserer integrierten, pro-aktiven Asset-Management-Strategie kurzfristig heben und dabei nicht zuletzt auch ESG-spezifische Maßnahmen implementieren.", ergänzt Geschäftsführer Berthold Becker.



Beim Erwerb der Immobilie wurde die Käuferseite von KL Gates, Lehmann Consult GmbH & Co. KG und Savills beraten. Vermittelt wurden die Immobilien von FD Immobilien Management.