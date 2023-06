TSC kauft „Klinik an der Weißenburg“ für Luxemburger Fonds

TSC Real Estate hat für einen Luxemburger Fonds die „Klinik an der Weißenburg“ in Thüringen von einem geschlossenen Fonds erworben. Der Kaufpreis liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. TSC ist für den Fonds exklusiv als Investment-Manager tätig und langfristig mit dem Asset- und Property-Management betraut.

.