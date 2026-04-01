TSC kauft Gesundheitszentrum „Sonnenhof“ in Duisburg

Transaktion im Healthcare-Segment: TSC Real Estate sichert sich das Gesundheitszentrum „Sonnenhof“ in Duisburg für einen Spezial-AIF. Die modernisierte und vollvermietete Immobilie liegt zentral nahe dem Hauptbahnhof und bietet langfristige Mietverträge sowie eine diversifizierte Nutzerstruktur – ein attraktives Investment im wachsenden Markt für Gesundheitsimmobilien.

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TSC Real Estate Germany GmbH hat für den deutschen Spezial-AIF „TSC Ambulante Gesundheitsimmobilien 01“ die nächste Akquisition erfolgreich umgesetzt. Das Unternehmen hat das umfangreich modernisierte, vollvermietete Gesundheitszentrum „Sonnenhof“ in Duisburg erworben.



Über viele Jahre war der Gebäudekomplex an der Mülheimer Straße 66 in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof in weiten Teilen vom bisherigen Eigentümer Aurelis Real Estate an die Deutsche Bahn AG vermietet. „Im Zuge eines Transformationsprojektes wurde das Gebäude in ein medizinisches Versorgungszentrum mit rund 5.000 m² Mietfläche verwandelt, in dem neben den Arztpraxen auch eine Bildungseinrichtung aus dem Gesundheitsbereich ihren Sitz hat“, sagt Björn Zimmer, Regionalleiter bei Aurelis Real Estate.



Die Immobilie überzeugt durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der Standort profitiert von einer hohen Frequenz, einer gewachsenen Versorgungsstruktur sowie einer starken Einbindung in das urbane Umfeld.



„Wir freuen uns, nun eine weitere Transaktion für unseren zügig wachsenden Fonds kommunizieren zu können. Durch die zeitlich eng getakteten Transaktionen profitieren unsere Investoren von einer überdurchschnittlich zügigen Kapitalallokation. Dies unterstreicht unsere enorme Transaktionsstärke im deutschen Healthcare-Markt“, sagt Liana Frank, Geschäftsführerin der TSC Real Estate Germany GmbH.



„Das umfangreich sanierte Objekt mit seiner diversifizierten Mieterstruktur und gleichzeitig überdurchschnittlich langfristigen Mietlaufzeiten ergänzt unser Portfolio für ambulante Gesundheitsimmobilien hervorragend. Zusätzlich stärken wir mit dem Erwerb der BREEAM-Gold-zertifizierten Immobilie unsere ESG-Ziele“, sagt Maximilian Woiczikowsky, Prokurist und Director Investment Management bei der TSC Real Estate Germany GmbH.



Beim Erwerb der Immobilie wurde die Käuferseite von DLA Piper (rechtlich und steuerlich), Brandberger (technisch und ESG) und Neoshare (Valuation) beraten. Hackenberg & Co. hat vermittelnd beraten.