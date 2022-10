TSC erwirbt Seniorenzentrum Haus Halberstadt

TSC Real Estate hat für den gemeinsam mit Five Quarters Real Estate entwickelten Fonds „5QRE Healthcare Infrastructure Deutschland 01“ das Seniorenzentrum Krüger „Haus Halberstadt“ im sachsen-anhaltinischen Halberstadt erworben. Verkäufer ist eine private Investmentgemeinschaft. Der Kaufpreis liegt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. TSC Real Estate ist für den Fonds exklusiv als Investment-Manager tätig und langfristig mit dem Asset- und Property-Management betraut.

Das Seniorenzentrum befindet sich in der Erich-Bordach-Straße 7a. Es wurde im Jahr 2009 errichtet. Die Einrichtung verfügt über circa 3.100 m² vermietbare Fläche und bietet Platz für 60 Bewohnerinnen und Bewohner. Als Betreiber fungiert die Pflegedienst Krüger GmbH, mit der ein Mietvertrag für 20 Jahre neu abgeschlossen wurde.



„Laut Prognose wird die Gruppe der Senioren zwischen 70 und älter als 85 Jahre in Halberstadt bis zum Jahre 2030 um mehr als zehn Prozent anwachsen. Daher sind zeitgemäße und lebenswerte Wohn-, Betreuungs- und Pflegekonzepte für Senioren sehr gefragt. Das ‚Haus Halberstadt‘ ist hervorragend integriert und befindet sich nur unweit der Altstadt. In fußläufiger Entfernung steht zudem ein hervorragendes Angebot an Nahversorgungsmöglichkeiten zur Verfügung“, so Maximilian Woiczikowsky, Team Lead Investment Management / Senior Investment Manager bei TSC Real Estate.



Halberstadt hat rund 40.000 Einwohner und ist im nördlichen Harzvorland gelegen. Braunschweig und Magdeburg sind jeweils rund eine Autostunde entfernt. Beim Erwerb der Immobilie wurde die Käuferseite von Sammler Usinger Rechtsanwälte, Lehmann Consulting und Pflegemarkt.com beraten.