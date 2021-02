TS Jahn und Bayerische Hausbau treiben Projekt in der Freisinger Landstraße voran

Nachdem das Landgericht München im Prozess um die Gastwirtschaft „Sakrisch Guat“ den Pächter zur Räumung verurteilt hat, werden der TS Jahn und die Bayerische Hausbau das Projektvorhaben an der Freisinger Landstraße weiter vorantreiben.

Zwischen der Freisinger Landstraße und dem Garchinger Mühlbach in Freimann wird in den kommenden Jahren ein naturnahes Wohnquartier mit einer neuen Vereinssporthalle entstehen. Mit Blick auf ein Urteil des Landgerichts München vom Beginn dieser Woche bekräftigen die Projektpartner, der TS Jahn und die Bayerische Hausbau, dieses Ziel.



Unklarheiten werden gelöst

Die Bayerische Hausbau hatte gegen den Pächter der Gaststätte „Sakrisch Guat“ eine Räumungsklage angestrengt. In diesem Zusammenhang hat das Gericht in einer Einladung zu einer 2018 durchgeführten Mitgliederversammlung, in der die Vereinsmitglieder über den Kaufvertrag des Geländes an der Freisinger Landstraße abstimmen sollten, eine formale Unklarheit festgestellt. Diese juristische Formalie soll, so der TS Jahn, möglichst bald bereinigt werden, sodass das Projektvorhaben wie vorgesehen weitergeführt wird. „Höchst vorsorglich wird das Immobiliengeschäft noch einmal den Mitgliedern zur Zustimmung vorgelegt“, sagt Vereinspräsident Peter Wagner. Wie genau dies in Pandemie-Zeiten vonstattengehen könnte, wird das Präsidium in Abstimmung mit den Vereinsgremien in Kürze besprechen.



Inhaltliche Mängel am Kaufvertrag selbst zwischen dem TS Jahn und der Bayerischen Hausbau konnte das Gericht hingegen nicht erkennen. Dessen Grundlage ist ein Gesamtkonzept für die städtebauliche Entwicklung entlang der Freisinger Landstraße: Der Verkaufserlös der zukünftig im Wesentlichen für Wohnungsbau vorgesehenen Grundstücksflächen soll dem Verein sowohl die Finanzierung einer neuen Sportanlage in Freimann ermöglichen, als auch die bereits begonnen Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten auf dem Vereinsgelände in Bogenhausen. „Würde das Projekt an der Freisinger Landstraße nicht durchgeführt, wären die finanziellen Folgen für den TS Jahn unabsehbar“, so Präsident Peter Wagner.



Keine Zukunft für die Gaststätte

Einig sind sich die Projektpartner auch darin, dass es keine Zukunft für die Gaststätte „Sakrisch Guat“ gibt. Das Urteil des Landgerichts war in dieser Hinsicht eindeutig: Das Pachtverhältnis wurde fristgerecht gekündigt, der Pächter hat den Betrieb aber weiterhin aufrechterhalten und die Mietsache nicht herausgegeben. Die Räumung kann dem Urteil zufolge nun ohne Frist erfolgen. Auch besitzt das Gaststättengebäude – dies wurde behördlich geprüft – keine Denkmaleigenschaften und ist in einem baulich schlechten Zustand. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Das Gebäude ist abbruchreif.



An der Freisinger Landstraße 40-60 werden nördlich und südlich des Emmerigweges in den kommenden Jahren etwa insgesamt 640 Wohnungen entstehen. Beim Nordteil handelt es sich um die ehemaligen Vereinsflächen des TS Jahn. Derzeit läuft ein Bebauungsplanverfahren, welches 2022 abgeschlossen werden soll. Das aktuelle Planungskonzept ist Ergebnis eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs, der von einer ausführlichen Bürgerinformation begleitet wurde. Bei seiner Vorstellung ist der Entwurf ganz überwiegend auf Wohlwollen gestoßen – in der Presse, bei den Bürgern, in der (Lokal-)Politik. Schon jetzt, einige Jahre vor Baubeginn, erreichen die Bayerische Hausbau zahlreiche Anfragen nach Wohnungen – insbesondere auch von Bürgern aus Freimann. „Das zeigt, dass der Bedarf im Viertel riesig ist“, sagt Geschäftsführer Peter Müller.