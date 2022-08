Trockland will Funkytown Campus mit 40.000 m² realisieren

Das frühere DDR-Rundfunkgelände in der Rummelsburger Landstraße in Berlin-Oberschöneweide hat einen neuen Investor: Unter dem Namen Funkytown Campus plant Trockland die Revitalisierung des sanierungsbedürftigen Verwaltungsgebäudes des ehemaligen Jugendsenders DT64 sowie die Errichtung von acht Neubauten. Damit könnte das ursprünglich von Fortress Immobilen geplante Kreativquartier jetzt Fahrt auf nehmen.

.

Mit dem Erwerb des rund 20.660 m² großen Grundstücks Rummelsburger Landstraße 34-62 startet das Berliner Unternehmen Trockland eine weitere Projektentwicklung rund um ein historisch bedeutsames Bestandsgebäude. Im Mittelpunkt des künftigen Funkytown Campus, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Funkhaus Nalepastraße, steht das vierstöckige Verwaltungsgebäude des ehemaligen Jungendsenders DT64, dessen modulare Stahlbeton-Konstruktion aus der DDR-Zeit erhalten ist. Trockland plant eine Sanierung und Wiederbelebung der charakteristischen Architektur des Hauses, in dem Ateliers und Studios für die Kreativwirtschaft eine neue Heimat finden sollen.



Auf der Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden außerdem acht neue Gebäude entstehen. Diese werden als individuelle Elemente vor dem Bestandsgebäude errichtet, womit eine offene, grüne CampusStruktur mit hoher Aufenthaltsqualität auf dem weitläufigen Areal geschaffen wird. Die acht neuen Häuser werden Ateliers, Workshopräume, zeitgemäße Beherbergungsangebote sowie eine Vielzahl flexibler Office-Flächen bieten, die für kreative und kommerzielle Nutzungen und Bedürfnisse ausgelegt werden. Trockland plant die neuen Gebäude mit unterschiedlichen Architekturbüros umzusetzen, um dem neuen Quartier ein facettenreiches Gesicht zu geben. Die strategische Lage des Funkytown Campus im boomenden Südosten Berlins, mit rund 14.000 Studierenden der größten Berliner Fachhochschule (HTW) in der Nähe und einer Vielzahl neuer Entwicklungen im direkten Umfeld, bietet eine hervorragende Grundlage, um die Gegend wieder mit Unternehmen und Menschen zu beleben.



Die Nähe zur Spree und der Natur geben dem Ort eine besondere Anziehungskraft ebenso wie seine Rolle als wichtiges Zentrum von Musik- und Radiokultur. Die Historie des ehemaligen Jungendsenders DT64, der wie kein anderer unter anderem die elektronische Musikszene und die Aufbruchstimmung der Wendezeit geprägt hat, ist ein wichtiges Fundament der Campus-Entwicklung. „Dieser Ort hat vor und auch während der Wiedervereinigung sehr viele Menschen und Themen bewegt“, erklärt Barbara Sellwig, verantwortliche Senior Projektmanagerin bei Trockland. „Mit Funkytown entsteht ein Campus, der das Lebensgefühl von Aufbruch und Innovation aufgreift, Menschen zusammenbringt und zum Austausch einlädt,“ beschreibt Barbara Sellwig die Vision.



Der Baubeginn für die Revitalisierung des Bestandsgebäudes ist bereits für Ende 2022 geplant. Insgesamt entstehen rund 40.000 m² vermietbare Fläche.