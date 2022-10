In unmittelbarer Nachbarschaft zur Mediaspree und in prominenter Lage am Markgrafendamm entsteht mit zwei neuen „A Laska“ Gebäuden ein weiterer Büro-Standort entlang der sich aktuell entwickelnden Boom-Achse zwischen Bahnhof Ostkreuz und dem Berliner Südosten. Baustart für die beiden in Holz-Hybrid-Bauweise geplanten Gebäude am Markgrafendamm 25 sowie in der Lasker Straße

[…]