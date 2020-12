Alexander Trobitz (44) FRICS, Head of Hotel Services, und Björn Kunde (42), Head of Corporate Finance & Portfolio Transactions, werden zum 1. Januar 2021 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate GmbH berufen.

Alexander Trobitz ist seit 2014 im Unternehmen tätig und verantwortet die bun...

[…]