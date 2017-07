Trivago und Immofinanz feiern Richtfest im Düsseldorfer Medienhafen

Die Immofinanz entwickelt derzeit im Düsseldorfer Medienhafen den Trivago Campus, das künftige Headquarter für die globale Hotelsuche Trivago. Heute wurde mit einem Richtfest die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Anwesend waren neben zahlreichen Bauarbeitern Vertreter von Trivago und Immofinanz sowie Planungsdezernentin Cornelia Zuschke als kommissarische Vertreterin des Oberbürgermeisters. Das sechsstöckige Gebäude wird im ersten Bauabschnitt rund 26.000 m² Bürofläche bieten und ist zur Gänze langfristig an Trivago vermietet. Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen.

Die sechsgeschossige Firmenzentrale entsteht in der Kesselstraße im Medienhafen und bietet Platz für rund 2.000 Mitarbeiter. Das Gebäude ist fast zur Gänze in Form von Open Space Offices konzipiert, wird kreativ gestaltete Räume und Küchenbereiche haben und zahlreiche, von Trivago gesponserte Aktivitäten bieten ‒ von Bouldern über Yoga bis Fußball. Im zweiten Bauabschnitt können in einem 16-geschossigen Gebäude nebenan weitere Flächen bis zu rund 16.000 m² realisiert werden.