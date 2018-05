Triuva verkauft Frankfurter Gallileo Büroturm an Koreaner

Gallileo

Triuva hat den Frankfurter Gallileo-Büroturm im Auftrag einer Gruppe institutioneller Investoren aus Südkorea verkauft. Käufer sind CapitaLand Limited, eine in Singapur ansässige Immobiliengesellschaft und CapitaLand Commercial Trust, ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Die Koreaner hatten erst Ende letzten Jahres ihr Debut mit dem Kauf des Main Airport Centers für satte 245 Mio. Euro gefeiert [wir berichteten]. Über den Kaufpreis für das Gallileo wurde Stillschweigen vereinbart.

"Triuva konnte als Investment- und Asset Manager dieses Core-Investment für südkoreanische Investoren in einem frühen Stadium des Marktzyklusses tätigen. Mit dem jetzigen Verkauf, der der geplanten Haltedauer entspricht, konnten wir für unsere Kunden in der jetzigen Marktphase eine deutliche Wertsteigerung erzielen“, so Manuel DeVigili, Leiter Investment Management bei der Patrizia-Tochter Triuva.



Der Gallileo Büroturm in der Gallusanlage 7 im Bankenviertel zählt mit seinen 38 Stockwerke zu den prägenden Gebäuden der Frankfurter Hochhaus-Skyline. Der Turm verfügt über eine Bürofläche von 34.000 m², die vollständig an die Commerzbank vermietet ist. Darüber hinaus befinden sich in dem Gebäude Einzelhandels- und Gastronomieflächen.



Patrizia verfügt über umfangreiche Erfahrung mit institutionellen Kunden in Asien. Unter anderem erwarb das Investmenthaus den Frankfurter Commerzbank Tower für Samsung, Madame Tussauds in London für Fubon Life aus Taiwan und den Astro Tower in Brüssel für ein koreanisches Investorenkonsortium.