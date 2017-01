Triuva schafft in Amsterdam den Absprung

Der Büromarkt in Amsterdam ist gekennzeichnet durch eine dynamische Nachfrage bei geringem Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten. Allein im vierten Quartal 2016 verzeichnete die niederländsiche Hauptstadt mit 5,7 % das stärkste Mietpreiswachstum aller europäischen Städte und der Angebotsengpass birgt weiteren Spielraum für einen Mietanstieg. Diese Entwicklung bietet auch viel Potenzial auf der Investmentseite. Die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft konnte den Aufwärtstrend nutzten, um sich von ihrer Problemimmobilie “De Oliphant” zu trennen.

Triuva hatte die Single-Tenant-Immobilie Haaksbergweg 4 in 2001 erworben. Das aus dem Jahr 1992 stammende Bürogebäude “De Oliphant” war von 1993 bis zum Jahr 2015 an die niederländische Großbank ING vermietet, die dann aber zugunsten eines 23.500 m² großen Neubaus im Südosten von Amsterdam (Frankemaheerd) auszog. Triuva entwickelte daraufhin für das leerstehende Gebäude einen umfassenden Revitalisierungsplan, um es auf die Anforderungen moderner Büro- und Raumkonzepte anzupassen. Die Pläne sehen zudem eine Erweiterung der Büroflächen von 14.000 m² auf 22.000 m² vor. Potenzial, das bei der Investmentfirma First Sponsor Group aus Singapur auf Interesse stieß und Triuva die Möglichkeit bot unterm Strich „ein attraktive Ergebnis zu realisieren“. Nicht der erste Deal, den die beiden Unternehmen in Amsterdam unter Dach und Fach bringen: In 2015 kaufte die Asiaten bereits das Holiday Inn und das Holiday Inn Express für 55 Millionen Euro aus dem Triuva-Bestand.