Triuva kauft Wiesbadener Bürohaus von Indigo Invest

Denuo

Die Investmentgesellschaft Indigo Invest hat im Rahmen eines Asset-Deals das Wiesbadener Bürogebäude Denuo an die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das in der Wiesbadener Innenstadt gelegene Objekt Bahnhofstraße 27-33 hat eine Gesamtfläche von rund 9.000 m² und ist vollvermietet. Ankermieter ist der Continentale Versicherungsverbund. Die 6-geschossige, in den 1980er Jahren errichtete Core-Immobilie befand sich seit August 2014 im Eigentum des Düsseldorfer Investmenthauses und wurde in der Zeit von 2014 bis 2016 umfangreich bei laufendem Betrieb saniert.



Indigo Invest verliert Mitgründer Nikolaus von Blomberg

Parallel zur Verkaufsmeldung wurde bekannt, dass Indigo Invest einen seiner drei Gründer verliert. Nikolaus von Blomberg, Mitgründer sowie geschäftsführender Gesellschafter wird zum 1. Februar bei Verianos Real Estate als Partner und Vorstandsmitglied starten [Nikolaus von Blomberg kehrt Indigo Invest den Rücken]. Das Düsseldorfer Haus wird infolgedessen von einer doppelten Führungsspitze gemanagt, die aus den beiden Mitgründern und geschäftsführenden Gesellschaftern Stefan Schraut und Jan-Hendrik Goldbeck besteht.