Triuva übernimmt Frankfurter Junghof Plaza für 400 Mio. Euro

Die Triuva ist in der Mainmetropole offensichtlich erneut im dreistelligen Millionenbereich unterwegs, allerdings dieses Mal auf der Käuferseite. Nachdem die Patrizia-Tochter erst im Mai den Gallileo-Büroturm für 356 Mio. Euro verkauft hat, investiert der Fondsmanager jetzt anscheinend im Auftrag eines deutschen Versorgungswerks rund 400 Mio. Euro in den 33.350 m² großen Junghof Plaza. Eine offizielle Bestätigung der Parteien zum Deal steht bis dato aber noch aus.

.

Der Junghof Plaza wechselt damit nach einer Haltedauer anderthalb Jahren gewinnträchtig den Verkäufer. Eigentümer und Projektentwickler der in der Junghofstraße 14-16 gelegenen Mixed-Use-Immobilie ist eine Joint Venture-Gesellschaft eines von PGIM Real Estate verwalteten Fonds und dessen Partner FGI Frankfurter Gewerbeimmobilien GmbH. Die Partner hatten die Immobilie Ende 2016 aus dem Commerz Real-Bestand des Hausinvest-Portfolios übernommen [Commerz Real verkauft Frankfurter Junghof Plaza] und mit einer umfangreichen Sanierung begonnen. Damals stand die Immobilie mit knapp 104 Mio. Euro in den Büchern des offenen Immobilienfonds, und laut Marktkreisen wurde diese für einen Preis deutlich über dem Buchwert verkauft.



Der dann gestartete Umbau erfolgt nach den Plänen der renommierten skandinavischen Architekten Henning Larsen Architects aus Kopenhagen und soll im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Als Ankermieter steht bereits seit letztem Jahr die Anwaltssozietät Clifford Chance fest, die in 2017 einen Mietvertrag über insgesamt acht Stockwerke abgeschlossen hatte [Frankfurt: Clifford Chance mietet 13.000 m² im Junghof Plaza], der im vergangenen Jahr zu den größten Anmietungen auf dem Frankfurter Büromarkt gehörte. Zeitgleich unterzeichnete die Ruby-Hotelgruppe für ihre Marke „Ruby Louise“ einen Mietvertrag für den Betrieb von rund 218 Zimmer in dem Komplex nahe des Opernplatz [Junghof Plaza: „Ruby Louise“ übernimmt den Hotelpart].