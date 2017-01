Göttingen im Fokus von Investoren

Gothaer Platz in Göttingen

Der D-Standort Göttingen ist diese Woche gleich dreimal von Investoren angesteuert worden: Neben der größeren Investition durch Triton Development, die den Gothaer Platz erworben hat, um in der Universitätsstadt in Südniedersachsen ein neues Studentenwohnheim zu errichten, kaufte das Investmenthaus Quantum Immobilien das „Parkhaus am Bahnhof“ für das Immobilien-Sondervermögen „City Parking“. Damit sind binnen einer Woche gleich zwei Fonds in der beschaulichen Stadt mit Single-Transaktion aktiv geworden. Zudem wechselte auch eine Einzelhandelsimmobilie in der Fußgängerzone im Rahmen eines Portfolio-Deals den Eigentümer [Corestate kauft sechstes Retail-Portfolio].

Neues Investment für den European Student Housing Fund

Eine von Investa Capital Management verwaltete Gesellschaft hat das erst Ende 2014 erworbene ca. 71.000 m² große innerstädtische Areal am Gothaer Platz in Göttingen an den von Triton Development beratenen European Student Housing Fund verkauft. Auf dem Gelände befinden sich u.a. mehrere Bürogebäude mit einer Nutzfläche von ca. 40.000 m². Hauptmieter auf dem Areal Gothaer Platz 2-8 ist die Vertriebsdirektion der Gothaer Versicherung, die auch langfristig im Objekt ansässig bleiben wird. Die Versicherung hatte erst Anfang 2015 ihre Mietverträge vorzeitig und langfristig verlängert [Göttingen: Gothaer verlängert Mietvertrag am Gothaer Platz ]. Ziel des neuen Eigentümers ist es, gemeinsam mit der Pure Group als Projektsteuerer auf dem Gelände einen Neubau für studentisches Wohnen zu errichten. Geplant sind derzeit ca. 500 Apartments sowie mehr als 150 Wohnungen. Diese Pläne hatte Investa bereits beim Kauf verfolgt, der Startschuss für die Projektentwicklung blieb aber aus. Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben.



Neues Investment für den City Parking-Fonds

Auch das zweite Investment in Göttingen fällt auf einen Fonds. Für das Immobilien-Sondervermögen „City Parking“ hat die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH das „Parkhaus am Bahnhof“ von der Göttinger Kurth Immobilien Gruppe erworben. Das im Jahre 1998 erbaute Parkhaus sowie der benachbarte Außenstellplatz mit insgesamt ca. 668 Stellplätzen liegen in unmittelbarer Nähe zum Göttinger Hauptbahnhof. Das Parkhaus ist langfristig an die DB BahnPark GmbH verpachtet.