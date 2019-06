Tritax sichert sich Logistikimmobilie für 50,6 Mio. Euro

Erst vor drei Tagen feierte Tritax EuroBox plc gemeinsam mit HAVI, Verdion, JLL und dem Bauunternehmen Klebl Richtfest für ein Distributionszentrum im niedersächsischen Wunstorf [wir berichteten]. Nun hat der Investor im Logistikpark Frankfurt Nord-Ost in Hammersbach eine moderne Logistikimmobilie erworben. Der Kaufpreis beträgt 50,6 Mio. Euro, die Nettoanfangsrendite des Objekts liegt bei 4,75 %.

.

Die erst kürzlich fertiggestellte, speziell für den Mieter entwickelte Immobilie mit einer Traufhöhe von 12 Metern umfasst eine Brutto-Mietfläche von 43.000 m², einen großen Außenbereich und Parkplätze. Der etablierte Logistikstandort Hammersbach ist direkt an die A45 und über das Langenselbolder Dreieck in einer Entfernung von weniger als zehn Kilometern auch an die A66 angebunden. Die Region ist durch hohe Nachfrage nach Logistikimmobilien, eine niedrige Leerstandquote und einen Mangel an verfügbaren Objekten und Entwicklungsflächen gekennzeichnet.



Das Gebäude mit der Adresse Zum Haarstrauch 9-15 wurde von der Dietz AG, dem Asset Manager von Tritax EuroBox in Deutschland, entwickelt und ist vollständig an ID Logistics vermietet. Der Kontraktlogistiker ID Logistics ist an der Pariser Euronext-Börse notiert und betreibt etwa 300 Standorte in 17 Ländern. Die Dietz AG ist der Verkäufer und bleibt mit einem kleinen Anteil Miteigentümer der Immobilie.



Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem Sonderkündigungsrecht nach fünf bzw. sechs Jahren. Nach den ersten 36 Monaten Mietzeit unterliegt die Miete einer jährlichen Indexierung, die sich am deutschen Verbraucherpreisindex orientiert und nur bei einer Steigerung des Index greift. ID Logistics arbeitet vom Standort Logistikpark Frankfurt Nord-Ost aus als Dienstleister für einen finanzstarken, global agierenden Einzelhändler.



„Mit unserem neunten Investment für Tritax EuroBox plc erhört sich das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds auf über 600 Mio. Euro. Wir sind mit dem Ankauf der qualitativ sehr hochwertigen Spezialanfertigung im Rahmen einer Off-Market-Transaktion sehr zufrieden. Das Objekt liegt an einem etablierten Logistikstandort, der von exzellenter Verkehrsinfrastruktur sowie starken Fundamentaldaten, insbesondere in Bezug auf Angebot und Nachfrage, geprägt ist. Wir erwarten von der Immobilie einen hohen Ertrag und sehen weiteres Wachstumspotenzial. Das Objekt ist bereits das dritte, das wir im Rahmen unserer Partnerschaft mit Dietz erworben haben”, so Nick Preston, Fondsmanager von Tritax EuroBox.