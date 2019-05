Tristan und Freo verkaufen Ex-4711-Areal für 220 Mio. Euro

Der von Tristan Capital verwaltete Opportunity-Fonds EPISO 3 und der Co-Investor Freo haben das ehemals als Barthonia Forum bekannte Quartier im Kölner Stadtteil Ehrenfeld im Rahmen mehrerer separater Transaktionen für rund 220 Euro Millionen verkauft. Die beiden Partner hatten das Ensemble Mitte 2015 erworben und ein umfangreiches Modernisierungspaket umgesetzt, das in der Verantwortung von Freo lag [EPISO 3 kauft Kölner Barthonia Forum].

