Tristan und Barings kaufen Kühllager-Immopaket von Nagel

Die Nagel-Group will sich auf ihre logistischen Kernkompetenzen fokussieren und hat in diesem Zuge ein Portfolio mit 26 deutschen und acht dänischen Kühllagern an Tristan Capital Partners und Barings verkauft. Der Lebensmittellogistiker wird die Assets nach erfolgtem Closing - überwiegend langfristig - zurückmieten. Laut Nagel handle sich um einen strategischen Ansatz, um sich auf die Herausforderungen des Marktes einzustellen. Tristan war für den Core-Plus-Fonds Curzon Capital Partners 5 LL (CCP 5 LL) tätig und hat in seinem Paket neben deutschen auch dänische Standorte, während Barings im Auftrag eines institutionellen Investors handelt und ein deutsches Portfolio mit sieben Kühllagern übernimmt. Zu welchem Preis die Immobilien den Besitzer wechseln ist derzeit noch nicht bekannt. Der Preis für das Paket dürfte aber bei über 250 Mio. Euro liegen.

„Die Nagel-Group ist unangefochtener Marktführer für gekühlte Lebensmittellogistik in Deutschland und ein führender Anbieter in Europa. Die Objekte in diesem Portfolio befinden sich alle an etablierten Logistikstandorten, in Ballungszentren und/oder in unmittelbarer Nähe zu Lebensmittel- und Getränkeherstellern. Wir freuen uns, mit der Nagel-Group einen zuverlässigen Partner für dieses Investment gefunden zu haben. Das Portfolio bietet eine hervorragende Basis für weiteres Wachstum“, so Ali Otmar, Senior Partner und Deputy Head of Investments bei Tristan.



Das Portfolio umfasst 260.000 m² an Logistikobjekten für gekühlte Lebensmittel. CCP 5 LL wird 27 Objekte mit einer Fläche von 180.000 m² erwerben, wobei sich ca. 83 % der Gesamtmietfläche in Deutschland befinden. Die sieben von Barings erworbenen Kühllager verfügen über eine Gesamtfläche von 80.000 m² und liegen in Deutschland. Der Asset Manager wird für die gesamten 34 Kühllager die Asset-Management-Dienstleistungen erbringen. "Nachdem wir das gesamte Portfolio für die Investoren identifiziert haben, freuen wir uns jetzt darauf, das Portfolio im Auftrag von Barings und Tristan in das Asset Management zu übernehmen und so die Werte zu optimieren“, so Christoph Wittkop, Real Estate Managing Director and Country Head Germany bei Barings.



Die Käufer wurden von Savills, BNP Paribas Real Estate und Ashurst beraten.