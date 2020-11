Tristan Capital Partners reicht den erst Ende letzten Jahres erworbenen Siemens-Standort in Erlangen an Pegasus Capital Partners weiter. Der Investmentspezialist mit Sitz in Erlangen hat das Bürogebäude für einen institutionellen Investor erworben. Tristan verkauft die Immobilie im Auftrag des Core-Plus-Fonds Curzon Capital Partners 5 (CCP 5), der die Büroimmobilie Ende…

