Tristan reicht Behördengebäude an Sterlon AM weiter

Tristan hat im Auftrag des EPISO 6 die beiden Bürogebäude am Kreuzberger Ring in Wiesbaden und am Guerickeweg in Darmstadt im Rahmen einer Off-Market Transaktion an Sterlon Asset Management für ein Investorenkonsortium weitergereicht. Die Objekte umfassen insgesamt rund 11.700 m² vermietbare Fläche.

.

Bei den beiden Gebäuden handelt es sich um das Objekt am Kreuzberger Ring 7-7a in Wiesbaden-Erbenheim mit einer Gesamtmietfläche von rund 4.600 m² sowie um das Objekt Guerickeweg 7-9 / Röntgenstraße 43 in Darmstadt -Arheilgen mit einer Gesamtmietfläche von 7.200 m². Hauptmieter sind die Landeshauptstadt Wiesbaden sowie das Land Hessen.



Verkäuferseitig wurde Tristan Capital Partners von DW Real Estate, Clifford Chance und PwC beraten.