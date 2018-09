Tristan investiert für CCP5 erneut in Deutschland

Parseval Square

Tristan hat für seinen Curzon Capital Partners 5 Long-Life Fund (CCP 5 LL) nach seinem deutschen Erstinvestment in Bonn Ende Dezember [wir berichteten], ein weiteres Investment in Deutschland ausgemacht. Der Asset Manager hat von der Londoner Private Equity Group Floreat Real Estate das Parseval Square in Düsseldorf erworben. Laut Marktinformationen war ihnen das Investment über 65 Mio. Euro wert, für das Floreat Ende 2016 knapp 32 Mio. Euro bezahlt hat [wir berichteten].

„Bei dem Deal handelt es sich bereits um die zweite Transaktion, die CCP 5 in Deutschland abschließt. Wir sehen in der Bundesrepublik einen stark wachsenden Core Markt für uns, der sich besser entwickelt als andere europäische Länder“, kommentiert Ali Otmar, Senior Partner at Tristan Capital Partners. „Dies ist u. a. auch auf Märkte wie Düsseldorf zurückzuführen, die auf Investorenseite an immer mehr Attraktivität gewinnen. Insbesondere in dem hiesigen Büromarkt, auf dem es viel Altbestand und eine hohe Nachfrage nach hochwertigen Flächen gibt, sehen wir Wertsteigerungspotenziale. Unser Ziel ist es, diese Ausgangssituation zu nutzen, indem wir eng mit Barings zusammenarbeiten und dabei die bereits bestehenden Mieter sowie ihre Kenntnisse über den Parseval Square und den Düsseldorfer Markt heranziehen, um langfristig eine Vollvermietung der Immobilie zu erzielen.“



Die 26.700 m² große Büroimmobilie in der Parsevalstraße 7-9 besteht aus zwei Gebäuden und liegt im Norden der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Das kürzlich umfassend renovierte Gebäude weist bei einem starken Nutzermix aus 13 internationalen und bonitätsstarken Mietern mit einem WALT von 2,4 Jahren eine aktuelle Vermietungsquote von ca. 78 % auf. Savills war beratend für Floreat tätig, die das Gebäude seit Herbst 2016 im Besitz des von Floreat verwalteten Fonds Real Assets (RA) Global Opportunity Fund I Ltd hielten.



Erstinvestment in Finnland

Parallel zum zweiten Ankauf in Deutschland kaufte der von Tristan gemanagte Fonds CCP 5 außerdem erstmals in Finnland. In der Metropolregion von Helsinki, im Büroteilmarkt des Flughafens, erwarb der Asset Manager für 34 Mio. zwei Büroimmobilien von Union Investment [Union Investment verkauft weitere Immobilien in Helsinki]. Anne-Jan Jager, Director bei Tristan Capital Partners, ist angesichts des seit 2016 zunehmenden Wirtschaftswachstums zuversichtlich, dass die Region insbesondere um Helsinki weiter profitieren und die Nachfrage auf dem Büromietmarkt [wir berichteten] weiter anziehen wird, was Potenzial für ein gewisses Mietwachstum mit sich bringt.